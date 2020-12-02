Самарские таможенники пресекли ввоз контрафактного табака в особо крупном размере

Самарские таможенники обнаружили контрабанду у перевозчика из Казахстана Фото: скриншот видео ФТС России

Сотрудники мобильной службы Самарской таможни пресекли незаконный ввоз 250,5 тысяч пачек сигарет без российских акцизных марок и обязательной маркировки.

Как сообщили в федеральной таможенной службе, в районе села Большая Черниговка был задержан автомобиль, который следовал из Казахстана в Московскую область.

- Согласно сопроводительным документам, фура перевозила чай и сетевое оборудование. Однако при досмотре грузового отсека, таможенники обнаружили блоки с табачными изделиями марки Davidoff, Rothmans, Kent, Parliament, Winston. Документы на перевозимый груз у водителя отсутствовали, - сообщил заместитель начальника Самарской таможни Рустам Тунтаев.

Контрафактная продукция была изъята, а в отношении перевозчика может быть возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171 УК РФ «Перевозка товаров без маркировки в особо крупном размере». Мужчине может грозить лишение свободы на срок до 6 лет, с наложением штрафа до 1 миллиона рублей. На данный момент материалы дела направлены в Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте.