Бегающая около "Самара Арены" лиса удивила местных жителей

Бегающую лису заметили в Самаре

Около стадиона "Самара Арена" местные жители увидели бегающую лису и засняли ее на видео, которое появилось в группе в группе samara_dtp_official в Instagram.

Дикое животное увидели в районе стадиона поздним вечером в понедельник. Вокруг обширной территории у арены располагается лес, откуда, вероятно, и выбежал зверь. Территория леса огорожена забором, но местами ограждения бывают повреждены, через образовавшиеся проходы могут пройти животные.

Пользователи соцсетей строят догадки, куда мог направляться дикий зверь и предполагают, что, возможно, лиса торопилась за билетами на футбол. В субботу на "Самара Арене" "Крылья Советов" проведут свой последний матч в этом году, сыграв с красноярским "Енисеем".