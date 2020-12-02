Утвержден состав жюри премии "Серебряный лучник - Самара"

В жюри вошли представители крупных компаний и PR-агентств, органов власти, СМИ, вузов, общественных организаций страны

Утвержден состав экспертного совета регионального этапа премии "Серебряный лучник - Самара", в который вошли представители крупных компаний и PR-агентств, органов власти, СМИ, вузов, общественных организаций страны.

Жюри будет оценивать проекты конкурсантов по таким критериям как актуальность и сложность коммуникативных целей проекта, наличие стратегического подхода к планированию, оригинальность реализации, эффективность, комплексность использованных коммуникационных стратегий, тактик и инструментов в области развития общественных связей.

Жюри принимает решение путем закрытого онлайн-голосования, каждый эксперт будет оценивать проект по 200-бальной шкале, победители определяются путем суммирования баллов.

В состав жюри также входит директор "Комсомольской правды - Самара" Елена Пуртова. Издания является информационным партнером премии.