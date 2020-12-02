Территориальный фонд ОМС закупил для самарских учреждений оборудование на общую сумму около 40 миллионов рублей

Для самарских больниц в этом году закупили 4 монитора пациента анестезиологии и реанимации, 6 дефибрилляторов, 2 аппарата УЗИ и 4 электрокардиографа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В территориальном фонде обязательного медицинского страхования Самарской области отчитались о закупках медицинского оборудования за 2020 год.

- Из средств фонда в 2020 году было закуплено 66 единиц медицинского оборудования на сумму 39 897 000 рублей, - рассказали в пресс-службе ТФОМС.

По данным ТОФМС для самарских медучреждений было приобретено 34 монитора пациента анестезиологии и реанимации для контроля ряда важных жизненных физиологических параметров, 6 дефибрилляторов, 2 аппарата УЗИ и 4 электрокардиографа.

Кроме того, на ремонт 16 единиц техники, вышедших из строя, было потрачено из бюджета ТФОМС 705 000 рублей. Таким образом, были налажены 10 аппаратов КТ и 5 рентген аппаратов.