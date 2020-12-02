«Мой Билайн» становится сервисным интернет-магазином с услугами для всех пользователей

Теперь клиенты Билайн и другие пользователи в одном приложении смогут приобрести SIM или eSIM, выбрать номер, оплатить заказ SIM-карты, оформить доставку и многое другое. Билайн становится еще ближе к клиентам, совершенствуя приложение «Мой Билайн» на основе обратной связи от пользователей. Существенное расширение функционала мобильного приложения позволяет пользователям совершать покупки и управлять своей SIM-картой, не вставая с дивана.

В обновленном мобильном приложении появились следующие функции:

Для всех пользователей

Заказ SIM-карты с возможностью оплатить заказ, выбрать номер телефона, тарифный план и способ доставки;

Заказ eSIM с возможностью выбора тарифа и номера, оплаты заказа и самостоятельной регистрации договора без визита в офис;

Оформление заявки на переход в Билайн с сохранением номера при подключении на линейки тарифов для семьи*, а также возможность разделить пакеты связи по своему тарифу с близкими;

В обновлённом разделе «Финансы» появилась возможность подать заявку на оформление кредитной карты «Билайн 100 дней без %»**, запущенную совместно с Альфа-Банком.

Для клиентов Билайн

Замена номера для действующих клиентов. В приложении теперь можно выбрать, например, красивый номер телефона и сразу оплатить услугу;

Mobile ID – лёгкий, удобный и безопасный способ авторизации на основе технологии Mobile Connect;

Оформление заявки на подключение домашнего интернета;

В обновлённом разделе «Финансы» клиенты могут подать заявку на быстрый выпуск банковской карты «Онлайн карта Билайн» для шоппинга в интернете***;

Персональные предложения. Эксклюзивные условия от партнеров для покупок в магазинах и сервисах доставки.

Скачать приложение можно в App Store и Google Play.