Всего в регионе 263 новых случаев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Самарской области больше всего заразившихся коронавирусом зарегистрировано в региональной столице, где нашли 64 заболевших, а также Тольятти и Сызрани, где по 42. Об этом сообщили в областном оперштабе.

Всего в регионе 263 новых случаев, что является наивысшим показателем с начала пандемии. Больше всего заразившихся выявлено среди пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией - 214. При профосмотрах нашли 49 заразившихся.

За сутки скончались четверо заразившихся мужчин в возрасте от 44-х до 72-х лет. Почти все из них имели сопутствующие заболевания.

Всего в Самарской области заразились 22 873 человека, из которых вылечились более 20-ти тыс., в том числе 255 за прошедшие сутки. Умерло 432 человека.