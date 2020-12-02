АвтоВАЗ показал наилучшие продажи за месяц с 2013 года

В ноябре 2020 года АвтоВАЗ реализовал 38 064 автомобиля, что является наилучшим показателем с декабря 2013 года. Рост по сравнению с ноябрем прошлого года составил 21,9%, сообщили в пресс-службе предприятия.

Самой популярной моделью по итогам месяца стала "Гранта", продано 14 540 автомобилей, "Веста" оказалась второй по популярности с результатом в 11 771 проданных машин.

На предприятии отмечают, что рекордные продажи связаны с действием государственных программ и собственных акций предприятия, благодаря которым потребители могут более выгодно приобрести автомобили. Также влияние на рост оказали поставки автомобилей по госзакупкам.