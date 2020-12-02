На Управленческом начали делать котлованы для строительства водовода

Часть работ пройдет под землей, сейчас готовятся котлованы

В поселке Управленческий в Самаре начали делать котлованы для строительства двух водоводов, благодаря которым жителям проведут волжскую воду, прошедшую необходимую подготовку на насосно-фильтровальных станциях.

Работы проводят в жилом массиве в районе улицы Сергея Лазо. Часть работ пройдет под землей. Сейчас готовятся восемь котлованов, через которые будут помещать трубы под грунт для их дальнейшего перемещения под землей при помощи специальной техники.

До 2023 года построят два водовода диаметром 600 мм, которые проложат от насосно-фильтровальной станции №2 в Студеном овраге. Протяженность водоводов составит 7 км.

Сейчас для снабжения жителей поселка водой используются подземные источники, вода в которых отличается высокой степенью минерализации и жесткости. С появлением двух водоводов поселок будет снабжаться мягкой волжской водой.

На реализацию проекта потратят 1,3 млрд рублей.