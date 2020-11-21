Самарских школьников приглашают на экскурсии по "Дорогам Победы"

Дети поехали в автобусный тур

Самарских школьников приглашают на экскурсии по музеям и местам боевой славы. Программа "Дороги Победы. Путешествия для школьников" в рамках нацпроекта "Культура" реализуется в Самарской области с 2019 года. Ребята могут посетить три бесплатные экскурсии: : «Нам дороги эти позабыть нельзя», «Дети войны», «Самара - запасная столица».

За прошлый год участниками программы стали 2,5 тысячи школьников, в 2020 - более 4,5 тысяч учеников. Отправиться на экскурсии могут учащиеся школ, кадетских корпусов, курсанты военных училищ, дети семей военнослужащих Вооруженных сил РФ, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями, дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, члены военно-патриотических клубов.

В Самарской области оператором программы является АНО КДР "У-РА", которое имеет огромный опыт в проведении детских интерактивных программ. Записаться на экскурсию в 2021 году можно по телефонам (846) 333-30-11, 8-996-728-83-67 или по электронному адресу y-ra@y-ra.ru