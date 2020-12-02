Сызранца оштрафовали за продажу персональных данных абонентов "Вымпелтелекома"

Уголовное дело рассмотрели всего за один день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30 ноября в Сызрани вынесли приговор бывшему сотруднику "Вымпелтелекома", который торговал персональными данными клиентов.

- В июне этого года он копировал личные карточки с номерами телефонов и иной информацией в Telegram за денежное вознаграждение. По данным следствия, он получал по 100 рублей за каждый номер, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Сызрани.

Молодого человека вычислили и возбудили на него уголовное дело по ч.3 ст. 272 "Неправомерный доступ к компьютерной информации". Так студент колледжа, который ранее никогда не имел проблем с законом, оказался на скамье подсудимых. Следствию удалось доказать 6 фактов продажи персональных данных "на сторону".

Паренек вину признал, дело рассмотрели за один день в особом порядке. В итоге сызранца признали виновным и приговорили к штрафу в 60 тысяч рублей, так же ему запретили в течение года работать на должностях, связанных с доступом к охраняемой законом компьютерной информации.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.