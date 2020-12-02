Самарской больнице передали 7 тыс. масок и топливные карты по акции #МыВместе

Врачам и добровольцам передали маски и топливные карты

Волонтеры в Самаре провели масштабную акцию в Самарской городской больнице №10. Вместе с главой Куйбышевского района Алексеем Коробковым они передали медикам и волонтерам 7 тыс. масок, 250 литров дезинфицирующего средства "Анолит" и топливные карты для волонтерских машин. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.

Самарская область присоединилась к всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе в марте текущего года. За время ее проведения добровольцы региона оказывали помощь гражданам, которые обращались за поддержкой, всего отработали более 100 тыс. обращений. Акция направлена как на помощь нуждающимся, так и на поддержку врачей и добровольцев во время пандемии.

Сейчас в акции задействовано порядка 3,5 тыс. добровольцев.