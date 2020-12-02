В военно-историческом музее в Самаре появится смотровая площадка

Смотровая площадка появится у музея к лету 2021 года

В военно-историческом музее ЦВО в Самаре появится смотровая площадка. Об этом написал на своей странице в социальных сетях начальник Дома офицеров самарского гарнизона Александр Назаренко.

С площадки, которую строят по проекту самарского архитектора Дмитрия Храмова, будет видно Проран, Струковский сад, драмтеатр, Иверский женский монастырь и пивзавод, написал Назаренко.

Предполагается, что смотровая площадка появится у музея к лету 2021 года.

Музей расположен в исторической части Самары напротив драматического театра. В музее содержатся экспонаты, рассказывающие, в том числе, об истории Приволжского военного округа, Гражданской войне и Великой Отечественной войне.