Депутаты губдумы от "Единой России" привезли в тольяттинский приют корма и солому для подстилок

В приюте содержится 400 животных

Депутаты самарской губернской думы Владимир Дуцев, Алексей Степанов и Александр Живайкин навестили питомцев приюта "Дорога домой" и привезли им корма и солому для подстилок.

Как отмечают в руководстве приюта, во время пандемии из-за угрозы распространения коронавируса пожертвований стало меньше, а питомцев прибавилось. Сейчас в приюте содержится 400 животных.

"Жизнь этих животных - это, прежде всего, ответственность человека. Принимая решение завести щеночка, не все понимают важность этого шага. Это же, как член семьи, приручил - будь готов содержать и ухаживать. Брошенные собаки сбиваются в стаи и становятся опасными", - прокомментировал руководитель фракции "Единая Россия" в самарской губернской думе Александр Живайкин.