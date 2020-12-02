Самарская область в 2021 году получит 52,7 млрд рублей из федерального бюджета

Значительного объема финансирования удалось добиться благодаря системной работе управленческой команды региона

Самарская область в 2021 году получит из федерального бюджета 52,7 млрд рублей, что является рекордным объемом средств, предоставляемых региону.

Губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров отметил, что, несмотря на сложный период во время пандемии, продолжится финансирование программ, направленных на улучшение качества жизни людей. Большую часть средств направят на строительство соцобъектов, развитие медицины, программы благоустройства и социальные нужды жителей региона.

"Несмотря на значительные потери, которые несет региональный бюджет, нам удалось вернуть льготы ветеранам, которые они честно заработали, поддержать рынок труда в регионе, не допустив его массового обвала, ввести новые меры поддержки. Это тоже важные достижения", – сказал Дмитрий Азаров, отметив, регион получит в 2,5 раза больше, чем на этапе подготовки к чемпионату мира по футболу.