Самовольную постройку снесут в Кировском районе в Самаре

В Кировском районе планируют снести незаконное строение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Самары снесут незаконный магазин, пристроенный к остановке. Об этом говорится в постановлении городской администрации.

Самовольная постройка находится около остановки «Кинотеатр «Огонек» на нечетной стороне и занимает площадь в 47,03 кв. метра. У владельца магазина есть два месяца, чтобы отреагировать на постановление. Если хозяина постройки найти не удастся, магазин будет снесен.

Ранее сообщалось о еще одном незаконном строении, которое планируют снести в Кировском районе. Здание располагается на пересечении улиц Транзитной и Юридической в поселке Зубчаниновка. Городские власти ищут владельцев незаконного строения.