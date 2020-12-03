В Тольятти появится "Территория Техноград"

В Тольятти обсудили будущее самарских городов

В Самарской области побывала делегация ВЭБ РФ по главе с председателем этого института Игорем Шуваловым. В Тольятти их встречал председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Сначала он показал гостям новое производство на "КуйбышевАзоте" в партнерстве с ВЭБ РФ "Фабрика проектного финансирования". Затем делегация переместилась в "Жигулевскую долину", которая в 2019 году вошла в тройку технопарков - лидеров России по эффективности работы.

В 2020 году технопарк получил статус партнера Фонда "Сколково". На 1 октября 2020 года здесь зарегистрировано 40 компаний, 24 из них - из Самарской области.

Еще один проект будущего - это "Территория Техноград", проект, который может стать основой трансформирования города. Он объединит и Жигулевскую долину, и Особую экономическую зону, а строительство моста, который войдет в транспортную артерию "Европа - Западный Китай" создаст комофртные условия для размещения в Тольятти ведущих компаний. Техноград будет превышать на 30% территорию АвтоВАЗа.

После осмотра площадок, представители ВЭБ РФ и самарская делегация приняли участие в совещании о развитии городов Самарской области.