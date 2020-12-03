Самарским школьникам выдают "Билет в будущее"

В Самарской области продолжают реализовывать проект "Билет в будущее", который позволяет школьникам определиться с профессией и получить ценные знания и навыки. Напомним, что совершенствование системы среднего профобразования происходит в рамках нацпроекта Образование. В Самарской области губернатор Дмитрий Азаров посвятил СПО 2019 год.

Как же работает "Билет в будущее"?

- Это бесплатные профессиональные пробы для школьников с 6 по 11 класс, где ребята могут выбрать интересующие их компетенции. Их много в нашем регионе, от кондитерского дела до управления авиационными беспилотными системами, блокчейн–технологий и вебдизайна, - рассказывает директор Центра опережающей профессиональной подготовки Самарской области Дарья Евдокимова.

Школьники узнают профессию поближе, проходят тестирование и иногда в корне меняют свой взгляд на ту или иную работу. Кстати, по числу участников Самарская область занимает одну из лидирующих позиций в РФ. Только в этом году в регионе на платформе проекта зарегистрировались более 54 тысяч ребят.

- Союз «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) предоставляет мощнейший инструмент, который помогает школьникам сделать правильный выбор. Региональная система профобразования при этом получает возможность готовить специалистов, востребованных местной экономикой, - подчеркивает важность проекта руководитель управления профессионального образования и науки Минобрнауки Самарской области Александр Мочалов.

Результаты такой работы уже есть: ученики делают осознанный выбор. сразу получают профессию и знают, куда пойдут работать. В последние годы выпускников системы СПО в регионе на бирже труда становится все меньше.