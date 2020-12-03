«Лада» на выезде победила новокузнецкий «Металлург» в Высшей лиге

"Лада" побеждает в третий раз подряд

Хоккейная «Лада» в среду, 2 декабря, на выездном матче Высшей лиге победила новокузнецкий «Металлург», выиграв со счетом 4:3.

Основное время матча закончилось при равном счете, команды забросили по три шайбы. Победитель определялся в дополнительное время, в котором удачливее оказались тольяттинские хоккеисты. Шайбы у «Лады» забрасывали Айрат Зиазов, Арсений Ерохин и Семен Кизимов, отличившийся дважды.

Для «Лады» это третья подряд победа, но в турнирной таблице команда занимает лишь 18-ю строчку, до зоны плей-офф не хватает двух очков.

Следующий матч тольяттинцы проведут в пятницу, в Красноярске встретившись с местным «Соколом».