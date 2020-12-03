Самарский ЦСК ВВС уступил «Соколу» в Красноярске

ЦСК ВВС проигрывает в третий раз подряд

Самарская команда ЦСК ВВС в среду, 2 декабря, в Красноярске провела выездной матч с местным «Соколом» в Высшей хоккейной лиге, уступив со счетом 1:4.

У ЦСК ВВС единственную шайбу сумел забросить Егор Алешин. Для самарцев это уже третье поражение подряд, в турнирной таблице команда опускается на 22-е место из 26-ти возможных.

Как отметил главный тренер ЦСК ВВС Павел Десятков, игроки часто нарушают правила и получают удаления, но оштрафовать их нельзя, поскольку в команде и без того нестабильно выплачивают зарплату. «Пока финансами не накажешь — игрок не одумается. У нас сейчас нет этого рычага», - сказал Десятков.

Следующую игру самарцы проведут в Ангарске, где встретятся с местным «Ермаком», матч состоится в пятницу.