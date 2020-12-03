В Самаре на складе с упаковочными материалами произошел крупный пожар

В Самаре загорелся склад с холодильным оборудованием. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

В Самаре в четверг, 3 декабря, произошел крупный пожар в Советском районе. По данным регионального ГУ МЧС России по Самарской области, горел склад с упаковочными материалами.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС ранним утром в четверг, в 5:24. Пожарные выехали на место по повышенному рангу вызова. На складе находится упаковочный материал для холодильного оборудования. Площадь пожара составила 100 кв. метров.

В результате случившегося погибших и пострадавших не было. В 6:03 пожар удалось локализовать, в 6:26 было ликвидировано открытое горение. Пожарные продолжают работать на месте происшествия. О причинах пожара пока не сообщается.