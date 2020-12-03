В 2021-м году в Самаре планируют отреставрировать 10 памятников архитектуры за 120 млн рублей

В 2021-м году в Самаре планируют отреставрировать 10 памятников архитектуры

В 2021-м году в Самаре планируется отреставрировать 10 памятников архитектуры на сумму в 120 млн рублей на средства федерального бюджета. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

«На будущий год у нас уже заложено 120 млн рублей, но думаю, что эта цифра также будет увеличиваться с учетом появления новых объектов», - сказал Хинштейн.

В этом году Самарская область получила 275 млн рублей по проект «Историческая память», в рамках которого в стране осуществляется реставрация памятников истории и культуры. На эти средства реставрируются 12 объектов культурного наследия, в том числе, «Дом со слонами».