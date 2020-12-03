На самарской набережной появилась 12-метровая новогодняя ель

Новогоднюю ель на набережной начали украшать игрушками

На набережной в Самаре в районе Маяковского спуска установили 12-метровую новогоднюю ель. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

На создание пышного дерева ушло около пятисот веток, теперь его будут украшать игрушками, на это уйдет до трех дней.

Набережную продолжают украшать к Новому году. Яркие гирлянды развесят на всем протяжении набережной, они будут освещать деревья, детские площадки и каток. Всего используют 5 км гирлянд. На набережной начали заливать каток.

Ранее сообщалось, что к Новому году начали украшать самарские парки. В парке 50-летия Октября уже разместили 7-метровую ель и украсили ее шарами, в парке Гагарина хотят сделать самый крупный в городе каток.