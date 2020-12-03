В Самаре ожили «Картины прошлого усадьбы городской»

В Самаре во дворе музея Ленина открыли новую экспозицию

В Самаре открылась экспозиция под открытым небом во дворе мемориальной усадьбы Дома-музея Владимира Ленина. Здесь удалось восстановить культурно-историческую среду жизни усадьбы последней четверти XIX века. Осуществить реновацию позволил нацпроект "Культура".

Экспозиция "Картины прошлого усадьбы городской..." - это надворные постройки усадьбы купца Рытикова со времен, когда здесь жили Ульяновы. Каретный сарай, конюшню, сенник и напогребицу освободили под выставку вещей той эпохи: конской упряжи, бытовых предметов, сельскохозяйственных орудий. Во дворе построили две беседки, установили вазоны в стиле XIX века, а асфальт заменили полимерным покрытием похожим на землю.

- Именно в год юбилея Владимир Ленина музей подготовил проект реновации и победил на конкурсе. Мы не просто выделили средства – комиссия увидела хорошо проработанный проект, результатом которого и стало новое интерактивное пространство. На конкретном предметном ряде посетители музея, прежде всего дети, смогут познакомиться с тем, как жили самарцы в конце XIX века. - поделился министр культуры Борис Илларионов.

Все изменения в усадьбе исторически достоверны. Директор Дома-музея Ленина Майя Образцова отмечает, что даже игры, в которые могут поиграть во дворе дети, - это те же самые, в которые играли младшие Ульяновы с соседями.

По нацпроекту "Культура" на экспозицию под открытым небом выделили 5 млн рублей. В дальнейшем это позволит принимать во дворе гораздо больше гостей, чем до этого был способен вместить сам дом.