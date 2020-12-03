Около филиала Третьяковки в Самаре появится Сад Баланса

Планирование территории вокруг здания бывшей Фабрики-кухни, где разместится филиал Третьяковки

В Самаре около филиала Третьяковской галереи, который создается в здании бывшей Фабрики-кухни, появится Сад Баланса. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Сад Баланса станет частью общего благоустроенного пространства вокруг филиала Третьяковки. По замыслу создателей, основная идея сада заключается в переосмыслении темы постиндустриального ландшафта. В саду будет создан дождевой пруд. Зимой вода в него будет поступать из водопровода, а летом – с рельефа и дренажных систем здания Фабрики-кухни. Очищаться водоем будет с помощью специальных растений.

Кроме того, приведут в порядок Сквер Памяти Борцам Революции. Там высадят деревья и кустарники, отреставрируют памятник.

Полноценно филиал Третьяковки в Самаре начнет работать в 2022-м году, одна из первых выставок там может быть связана с космической тематикой. В октябре гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова побывала в Самаре и посмотрела, как идет реставрация здания.