Стало известно, когда Маркс Ленин присоединится к «Акрону»

Соглашение с экс-футболистом бразильского «Фламенго» рассчитано на три года. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

В «Акроне» рассказали, когда в расположение команды прибудет бразильский полузащитник Маркс Ленин. О его подписании тольяттинский клуб объявил еще 18 октября, однако игрок до сих пор не присоединился к команде.

- Маркс Ленин присоединится к команде на сборах, сейчас он находится в Бразилии, - рассказали в «Акроне».

Напомним, Маркс Ленин Дос Сантос Гонсалвес до этого выступал за молодежную команду «Фламенго». Полузащитнику 20 лет, контракт со «стервятниками» он подписал в 17 лет. Соглашение с «Акроном» рассчитано на три года.

Тольяттинская команда сейчас выступает в ФНЛ. После 25 туров красно-черные занимают 20 место в турнирной таблице. В этом календарном году у «Акрона» осталась одна игра – 5 декабря он примет в Жигулевске «Балтику».