В Самаре решили не проводить массовые новогодние праздники

В этом году новогодние праздники в Самаре будут проходить с акцентом на активных отдых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в предстоящие новогодние праздники не будет массовых мероприятий в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, об этом сообщили в городской администрации.

По данным оперативного штаба региона, в области ежедневно фиксируется порядка 250-ти новых случаев заражения коронавирусом, больше всего заболевших в Самаре.

В связи с этим массовых развлекательных мероприятий не будет. Как отмечают в администрации, новогодние площадки в этом году организуются с акцентом на активный отдых и комфортные прогулки.

В городе заливаются катки и развешивают новогодние украшения, на набережной поставили 12-метровую ель.