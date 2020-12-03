В Самаре из-за коммунальной аварии автобусы под номерами 3, 5д, 48д пустили в объезд

Движение на Самарской перекрыто из-за аварийных работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре из-за коммунальной аварии временно изменена схема движения автобусов под номерами 3, 5д и 48д. Об этом говорится в сообщении городского депранса.

По данным «РКС-Самара», работы по устранению утечки из-под земли проводятся на улице Самарской на участке от Ленинградской до Венцека и продлятся ориентировочно до 21:00.

Автобусы по маршруту № 3 в направлении площади Революции проследуют в объезд по Ленинградской, Галактионовской и Венцека и далее по маршруту.

Автобусы по маршруту № 5д в обоих направлениях проедут по Самарской, Ленинградской, Галактионовской, Венцека и далее по своему маршруту.

Автобусы под номером 48д в обоих направлениях проследует по Ленинградской, Галактионовской и Венцека, а после – по своему маршруту.