В Самарской области будут судить членов преступной группы за мошенничество в страховании на 18 млн рублей

Следователи передали в суд дело в отношении 23-х участников ОПГ, совершавших фиктивные ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в суд передано уголовное дело в отношении 23-х членов преступной группы, среди которых трое сотрудников полиции. Их будут судить за мошенничество в сфере страхования на 18 млн рублей. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ региона.

По данным следствия, один из обвиняемых создал преступную группу, которая оформляла фиктивные ДТП и предоставляла документы в страховые компании для получения выплат. С 2016 по 2018 годы следователи выявили 43 эпизода мошенничества на 18 млн рублей.

Кроме того, один из обвиняемых сотрудников полиции в декабре 2019 года сел пьяным за руль и устроил ДТП, в котором погибла 24-летняя девушка.

Как сообщают следователи, в общей сложности члены преступной группы обвиняются в совершении 70-ти преступлениях, возбуждены уголовные дела по четырех статьям уголовного кодекса. Следователи собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд.

Ранее в Самаре вынесли приговор участникам другой ОПГ, также устраивающей фиктивные ДТП. Тринадцать подсудимых в общей сложности приговорили к 151 году лишения свободы.