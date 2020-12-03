В Самарской области ежедневно выявляют порядка 250-ти новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки зафиксировано 260 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе ежедневно фиксируется порядка 250-ти новых случаев. Всего в регионе с начала пандемии заболели 23 133 человек, из которых выздоровели 20,6 тыс, в том числе 312 за прошедшие сутки. Умерло три человека, всего скончались 435 заразившихся.

В целом по стране 28 145 новых случаев заражения в 85-ти регионах, всего заболели порядка 2,37 млн человек.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, в Самаре решили не устраивать массовых новогодних праздников.