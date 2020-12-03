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Почта России предлагает написать письмо сборной страны по футболу

Участники акции могут рассказать свою личную историю, связанную с футболом
Вячеслав СОРОКИН
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Читать письма будут игроки и тренеры сборной России по футболу

Читать письма будут игроки и тренеры сборной России по футболу

Почта России совместно со сборной страны по футболу предлагает болельщикам написать письмо игрокам команды, в котором они могут рассказать свою футбольную историю или отправить новогоднее пожелание.

Действующие игроки команды вместе с участниками сборной прошлых лет начиная с 8 декабря по вторникам будут отбирать письма с самыми необычными историями и пожеланиями, авторы которых получат подарки – майки и мячи с автографами футболистов.

Отправить письмо можно разными способами. В традиционном виде по адресу 115172, Москва, ул. Народная д. 9, указав в строке получателя «Конкурс Почта сборной», в электронном виде на адрес pochtasbornoy@rfs.ru или через форму на сайте pochta.rfs.ru.

«Новый год – особенный праздник, который, как и национальная сборная, объединяет страну. Мы благодарны нашим многочисленным болельщикам, которые на трибунах стадионов и у экранов телевизоров поддерживали и поддерживают нашу команду. И со своей стороны тоже хотим отблагодарить самых преданных из них», - сказал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.