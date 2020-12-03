В Самаре появятся остановки «Фабрика-кухня» и «Третьяковская»

Реставрацию здания самарского филиала Третьяковки планируют завершить в 2021-м году Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Самаре будут переименованы остановки общественного транспорта, которые находятся около филиала Третьяковской галереи. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Остановки переименуют в «Фабрику-кухню» и «Третьяковскую».

Филиал будет располагаться в здании бывшей Фабрики-кухни, построенном в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой и выполненном в виде серпа и молота. Полноценная работа филиала начнется в 2022-м году, предполагается, что одна из выставок будет посвящена космической тематике.

Территория вокруг здания бывшей Фабрики-кухни будет благоустроена, планируется привести в порядок Сквер Памяти Борцам Революции, а также создать Сад Баланса.