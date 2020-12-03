Ездил без нарушений? Приезжай выигрывать! Конкурс для водителей подходит к концу

Выигрывай призы за регистрацию

Акция 28 дней без нарушений подходит к концу. Ждем всех участников на финальное снятие показания счетчика. А потом мы проверим, как вы соблюдали правила весь этот месяц!

Встречаемся 4, 5 и 6 декабря на парковке ТЦ Мегасити. Подарки уже ждут лучших водителей. Напоминаем, что можно стать обладателем телефона, регистратора и беспроводных наушников.

Те, кто регистрировался онлайн, получат особые указания.

Чтобы получить к своему пробегу дополнительные +10 километров, выложите фотографию в свой аккаунт в социальной сети за рулем или рядом с машиной с хештегом #28днейбезнарушений.

А пока можно выиграть Яндекс колонку и крутой термос, поучаствовав в конкурсе в группе ВКонтакте Комсомольской правды, рассказав историю, когда спешка не привела ни к чему хорошему.