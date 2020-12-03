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Самарский инженер выиграл загородный дом, но меняет его на автомобиль

Победитель решил забрать "живые" деньги
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Инженер стал обладателем загородного дома

Инженер стал обладателем загородного дома

Инженеру из Самарской области крупно повезло перед Новым годом. Он целый год покупал лотерейные билеты, а в одном из розыгрышей накануне новогоднего праздника ему улыбнулась удача.

- О результатах розыгрыша узнал, когда на телефон пришло СМС. Я — флегматик, поэтому на выигрыш отреагировал спокойно. Сразу начал мысленно его тратить: решил добавить призовые деньги к накопленным и купить новый автомобиль, - поделился планами победитель.

Максим Филимонов работает инженером-программистом, а все свободное время проводит на даче. Он собирается прикупить и билет новогоднего розыгрыша - и верит, что приз получит как можно больше людей, которым так получится поверить в чудо.