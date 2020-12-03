В Самаре нашли организации, которые дают фальшивую справку об отсутствии COVID-19

Три фирмы Самары могут попасть под суд за подделку документов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общероссийский народный фронт провел мониторинг предоставления услуг по изготовлению справок, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции без сдачи анализов. Как выяснилось, в больше половины регионов страны можно без проблем приобрести такую справку за небольшую стоимость.

- Мониторинг проводился по всей России через поиск в интернете. По всем выявленным случаям Народный фронт направил обращения в региональные прокуратуры, чтобы пресечь работу подобных организаций, а также обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль, - рассказали представители ОНФ.

По результатам проведенного исследования выяснилось, что поддельную справку без проблем можно приобрести в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской, Иркутской, Томской, Тюменской областях, в республиках Крым, Башкортостан, Мордовия, Марий Эл и Алтай, а также в Хабаровском крае.

Как рассказали в ОНФ, в основном к такому незаконному получению справок о состоянии здоровья прибегают люди, которым срочно нужно вылететь за границу, трудоустроиться или выйти на работу после самоизоляции, а также для того, чтобы лечь на лечение в стационар.

- Такая справка готовится в течение дня и стоит от 1500 до 2000 рублей, в зависимости от того нужно ли подтверждение в медицинской организации или нет. Если же в регионе нет таких фирм, то существуют федеральные сайты, где можно заказать справку с доставкой транспортными компаниями, почтой или же в электронном формате, - рассказал заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.

По данным ОНФ, в Самарской области обнаружены три такие фирмы, которые предоставляют «липовые» справки об отсутствии COVID-19. Фирмы предлагают купить справку без сдачи анализов, а готовые документы доставить курьером или же в формате PDF на адрес электронной почты.

Общероссийский народный фронт регулярно мониторят Интернет на предмет таких сомнительных предложений и, в случае обнаружения незаконного бизнеса, оперативно направляет запрос в правоохранительные органы.

- Поддельные справки несут угрозу не только жизни граждан, которые их покупают, но и всему обществу. Любое преступление – в данном случае это мошенничество на здоровье людей – должно быть наказуемо, - говорят в ОНФ.

Следует отметить, что с поддельной справкой об отсутствии заболевания, зараженный человек продолжает распространять инфекцию, чем подвергает опасности окружающих его людей. Тем же, кто торгует такими справками не стоит забывать, что подделка документов и их намеренное предъявление – это преступление, за которое могут привлечь к административной или уголовной ответственности.