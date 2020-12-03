Полицейские в Безенчуке вручили дошколятам светоотражатели для одежды

Инспектор вручил детям светоотражатели для одежды. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудники ГИБДД Отдела МВД России по Безенчукскому району провели на улицах поселка Безенчук акцию «Засветись». Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Во время акции инспектор безопасности дорожного движения старший лейтенант полиции Александр Ермолаев беседовал с детьми и их родителями, возвращающимися из садиков. Инспектор напомнил им о правилах дорожного движения, а также вручил детям светоотражатели, которые можно прикрепить на одежду или портфели.

Также с водителями и пешеходами беседовали сотрудники ДПС.

Полицейские уверены, что такие акции помогут повысить безопасность движения и культуру общения на дорогах.