Больше всего заболевших за сутки в Самаре, Тольятти и Отрадном Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки больше всего заразившихся коронавирусом в Самарской области выявлено в областной столице, где 124 новых случая, говорится в сообщении регионального оперштаба. Помимо Самары больше всего заболевших также в Тольятти (30) и Отрадном (23).

Среди пациентов с диагнозом ОРВИ и внебольничной пневмонией нашли 217 человек с коронавирусом, при профосмотрах заражение выявили еще у 43-х.

За сутки умерло трое мужчин в возрасте 55-ти и 57-ми лет, а также 61-го года. Они имели сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 23 133, в том числе 260 за прошедшие сутки. Вылечились 20 644 (312 – за сутки) пациентов. Умерли 435 человек.