В отношении ветеринарного врача из Сызрани, который брал взятки, возбудили 48 уголовных дел

Ветврач обвиняется в 16 фактах служебного подлога и в 32 фактах мелких взяток до 10 000 рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сызранский линейный отдел полиции на транспорте закончили следствие по уголовному делу 46-летнего ветеринарного врача, который вносил ложные сведения в ветеринарные свидетельства на транспортировку рыбы и подтверждающие ее безопасность. Как сообщили полицейские, злоумышленника выявили еще в июле 2020 года.

- С января 2019 по июль 2020 года ветеринарный врач ГБУ СО СВО "Приволжское" оформил документы на 2 600 кг рыбы без ветеринарного контроля. Всего было выявлено 16 таких эпизодов. За каждый оформленный документ врач получал гонорар в размере от 1000 до 1500 рублей, - сообщили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.

По факту оформления подложных документов в отношении задержанного возбудили 16 уголовных дел по части 1 статьи 292 УК РФ, кроме того возбуждено еще 32 уголовных дела о мелком взяточничестве по части 1 статьи 291.2 УК РФ. На данный момент уголовное дело после обвинительного заключения будет передано в Приволжский районный суд для рассмотрения.