В результате пожара на складе в Самаре никто не пострадал. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

Ликвидирован крупный пожар на складе с упаковкой в Советском районе Самары. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожар произошел ранним утром 3 декабря. В 5:24 в МЧС поступило сообщение о возгорании на складе, в котором хранится упаковочный материал для холодильного оборудования. Площадь пожара составила 100 кв. метров. Пожарные выехали по повышенному рангу вызова.

Полностью ликвидировать возгорание удалось в 7:53. На месте работали 96 человек и 29 единиц техники.

В результате случившегося погибших и пострадавших не было. Причины пожара сейчас устанавливают специалисты.