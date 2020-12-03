Самарский врач дал три важных совета для выживания в гололед

Ежедневно в травмпункт обращаются около 120 самарцев с различными травмами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заведующий травмпунктом Самарской городской клинической больницы №1 имени Николая Пирогова, врач-травматолог-ортопед Александр Галочкин рассказал, что нужно делать, чтобы снизить риск упасть во время гололеда, а также куда самарцы могут обратиться за помощью, если травмы избежать все же не удалось.

- В первую очередь необходимо носить правильную обувь. В зимнее время года это должны быть ботинки на устойчивом протекторе. Во-вторых, нужно правильно ходить по льду – маленькими шагами шаркающей походкой. В-третьих, нужно быть готовым к падению и сгруппироваться, так напряженные мышцы помогут защитить кости и связки от травмы, - посоветовал Александр Галочкин.

Врач рассказал, как правильно падать, если все же так произошло. Например, ни в коем случае нельзя падать на вытянутую одну руку. Если вы понимаете, что падаете, нужно выпрямить ноги и выставить вперед обе руки, согнутые в локтях и слегка напряженные. При этом пальцы рук должны быть растопырены. В идеале должно получиться положение «упор лежа», знакомое всем по урокам физкультуры в школе. Если падать вы начали назад, то главное нужно защитить голову. Это можно сделать, прижав подбородок к груди и сомкнуть челюсть, чтобы не травмировать зубами свой язык.

Врач напомнил, что бдительными нужно быть и во время зимнего активного отдыха, в первую очередь, при катании с горок, на лыжах и коньках нужно удостовериться, что это безопасно.

- Если травмы избежать не удалось, то нужно срочно обратиться за помощью к медикам. Сегодня в Самаре работают четыре взрослых травмпункта и два детских. Обратиться можно в любой из них, - рассказал врач.

Помощь в травмпунктах оказывают круглосуточно, никакие документы на прием не требуются. Поэтому, если вы получили травму, то самарские врачи сразу же окажут необходимую помощь.