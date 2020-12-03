Желтый уровень опасности объявлен в Самарской области из-за тумана

В Самарской области сохраняется морозная погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщили в МЧС региона со ссылкой на Приволжское УГМС.

В четверг, 3 декабря, местами по области видимость составит не более 500 м. В МЧС напоминают, что такая ситуация особенно сложна для автомобилистов. Водителям стоит проявить повышенное внимание и аккуратность на дороге, не превышать установленную скорость движения и не ехать вплотную к идущей впереди машине.

Кроме того, по прогнозу синоптиков, в регионе сохраняется морозная погода. Ночью местами температура понизится до -28 градусов. Днем ожидается до -15 градусов. Средняя температура воздуха в регионе ниже нормы на 6 градусов.