Росгвардейский Дед Мороз исполнит желания самарских ребят

Сотрудники ежегодно ждут пожеланий ребят и считают очень важным подарить хоть немного волшебства ребенку Фото: Росгвардия Самара

В Самаре стартовала предновогодняя благотворительная акция «Ёлка желаний», в рамках которой представители различных организаций помогают осуществить мечты детей, которые остались без попечения родителей. В департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки Самары установили ёлку, которую украсили открытками с самыми заветными желаниями детей из самарских детских домов, социальных приютов, реабилитационных центров.

- Традиционно в этой акции принимают участие сотрудники и военнослужащие Росгвардии. В преддверии Нового года они выступят в роли росгвардейского Деда Мороза и исполнят пожелания ребят, - рассказала начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Самарской области, подполковник полиции Ирина Легостаева.

Росгвардейцы из Самары уже в двенадцатый раз подряд принимают участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Военнослужащие ежегодно исполняют заветные мечты ребятишек, которые попали в сложную жизненную ситуацию.