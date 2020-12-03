В Самаре с улицы Победы убрали 1300 тонн снега и засыпали почти 48 тонн реагента

Ежедневно задействуется от 9 до 16 единиц спецтехники Фото: администрация Самары

С приходом зимы все силы муниципальных учреждений брошены на расчистки улиц Самары от снега, а когда установилась морозная погода, повышенное внимание уделяется ликвидации наледи. В администрации Самары рассказали, что для обеспечения нормативного состояния улично-дорожной сети Самары работы организованы в круглосуточном режиме.

Одна из самых значимых улиц в городе – улица Победы, которая была обновлена в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Улица Победы пролегает через Советский, Промышленный и Кировский внутригородские районы и является одной из основных и крупнейших в промышленной части города – в историческом районе Безымянка.

- На сегодняшний день улицу Победы освободили уже от 1300 тонн снега. Наибольшее внимание в устоявшиеся морозы сейчас уделяется обеспечению безопасности во время гололеда. Для ликвидации наледи было израсходовано порядка 47,5 тонн реагента, - рассказал исполняющий обязанности директора МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Дмитрий Трофимов.

По словам представителей муниципальной службы, противогололедные материалы ежедневно распределяются по автодороге и тротуарам комбинированными дорожными машинами и тракторами, а по площадкам общественного транспорта и лестницам – вручную. Помимо этого были установлены ящики с песчано-соляной смесью, которую при необходимости автомобилисты могут использовать самостоятельно.