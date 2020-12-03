Экс-селекционер «Крыльев Советов» рассказал, что в Самару мог приехать Антон Миранчук

Антон Миранчук в 2016 году мог уехать не в Эстонию, а в «Крылья Советов». Фото: ФК «Локомотив» (Москва).

Бывший селекционер «Крыльев Советов» Максим Ляпин рассказал, что в самарскую команду мог перейти Антон Мирачнук.

- В 2015 году предлагали в аренду Антона Миранчука. Мы посмотрели с Веркаутереном [в то время главный тренер «Крыльев», - прим. ред. «КП-Самара»] – вроде слаб в единоборствах, борьбу не держит, отказались. Миранчук уехал в чемпионат Эстонии, наколотил там много мячей, обрел уверенность и сейчас – один из лидеров «Локо», - цитирует Ляпина «Чемпионат».

Напомним, Антон Миранчук – полузащитник «Локомотива» и сборной России. В 2016 году он провел 30 матчей за эстонскую «Левадию», в которых забил 14 голов.