Самарский научно-образовательный центр «Инженерия будущего» получил статус мирового уровня

На своей странице в Инстаграм Дмитрий Азаров поделился радостной новостью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что 30 ноября состоялась защита заявки на получение статуса научно-образовательного центра мирового уровня. Сегодня, 3 декабря, состоялось совещание Правительства РФ, где объявили Самарскую область победителем в этом конкурсе и присвоили самарскому НОЦ «Инженерия будущего» этот высокий статус.

- Я благодарю всех, кто принял участие в организации научно-образовательного центра «Инженерия будущего», в научной деятельности, всех наших индустриальных партнеров, ректоров, а также своих уважаемых коллег губернаторов четырех регионов, которые стали нашими партнерами по созданию НОЦа. Мы победили! – заявил Дмитрий Азаров на своей странице в инстаграм.

По словам губернатора, получение статуса мирового уровня даст новый импульс развития самарской научной школе, образовательным учреждениям, университетам и предприятиям, ведь именно вокруг научно-образовательного центра в дальнейшем будет строиться экономика, которая будет нести успех каждому жителю региона.