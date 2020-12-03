В Самаре подвели итоги общероссийского конкурса «Молодые дарования России»

Федор Павлов, учащийся Детской центральной музыкальной школы Самары. Фото: предоставлено ГБУК «Агентство социокультурных технологий»

Главная задача конкурса – дальнейшее развитие системы художественного образования в Российской Федерации, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей.

Учредителями и организаторами конкурса выступили Министерство культуры Российской Федерации и Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Всего на конкурс поступило 2350 заявок. На II тур конкурса от регионов России вышли 687 участников.

10 участников в номинациях «Фортепиано», «Народные и национальные инструменты», «Живопись», «Сольное народное пение» представили образовательные учреждения культуры и искусства нашего региона.

Победителями и призерами от Самарской области стали:

Первую премию в номинации «Живопись» завоевала студентка Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина Светлана Косматинская.

Студентка Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина Светлана Косматинская. Фото: предоставлено ГБУК «Агентство социокультурных технологий»

Вторую премию в номинации «Народные и национальные инструменты» взяли: Никита Князев, студент Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова и Федор Павлов, учащийся Детской центральной музыкальной школы Самары.

Никита Князев, студент Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова. Фото: предоставлено ГБУК «Агентство социокультурных технологий»

Третью премию получили:

- в номинации «Народные и национальные инструменты» - Алексей Козлов, студент Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова;

Алексей Козлов, студент Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова. Фото: предоставлено ГБУК «Агентство социокультурных технологий»

- в номинации «Живопись» - Анастасия Башева, студентка Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина.

Анастасия Башева, студентка Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина. Фото: предоставлено ГБУК «Агентство социокультурных технологий»

Участниками второго тура конкурса «Молодые дарования России» стали:

- в номинации «Фортепиано» - Анна Камальдинова, учащаяся Детской школы искусств «Камертон» города Кинель;

- в номинации «Народные и национальные инструменты» - Мария Жесткова, учащаяся Детской школы искусств «Форте» города Тольятти;

- в номинации «Сольное народное пение» - Екатерина Михеева, студентка Самарского областного училища культуры и искусств;

- в номинации «Живопись» - Наиля Максутова, учащаяся Детской художественной школы № 3 Тольятти и Анастасия Маркина,учащаяся Детской художественной школы имени Г.Е. Зингера города Самара.