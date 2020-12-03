В Самаре подвели итоги общероссийского конкурса «Молодые дарования России»

Федор Павлов, учащийся Детской центральной музыкальной школы Самары. Фото: предоставлено ГБУК «Агентство социокультурных технологий»
Главная задача конкурса – дальнейшее развитие системы художественного образования в Российской Федерации, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей.
Учредителями и организаторами конкурса выступили Министерство культуры Российской Федерации и Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.
Всего на конкурс поступило 2350 заявок. На II тур конкурса от регионов России вышли 687 участников.
10 участников в номинациях «Фортепиано», «Народные и национальные инструменты», «Живопись», «Сольное народное пение» представили образовательные учреждения культуры и искусства нашего региона.
Победителями и призерами от Самарской области стали:
Первую премию в номинации «Живопись» завоевала студентка Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина Светлана Косматинская.
Студентка Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина Светлана Косматинская. Фото: предоставлено ГБУК «Агентство социокультурных технологий»
Вторую премию в номинации «Народные и национальные инструменты» взяли: Никита Князев, студент Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова и Федор Павлов, учащийся Детской центральной музыкальной школы Самары.
Никита Князев, студент Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова. Фото: предоставлено ГБУК «Агентство социокультурных технологий»
Третью премию получили:
- в номинации «Народные и национальные инструменты» - Алексей Козлов, студент Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова;
Алексей Козлов, студент Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова. Фото: предоставлено ГБУК «Агентство социокультурных технологий»
- в номинации «Живопись» - Анастасия Башева, студентка Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина.
Анастасия Башева, студентка Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина. Фото: предоставлено ГБУК «Агентство социокультурных технологий»
Участниками второго тура конкурса «Молодые дарования России» стали:
- в номинации «Фортепиано» - Анна Камальдинова, учащаяся Детской школы искусств «Камертон» города Кинель;
- в номинации «Народные и национальные инструменты» - Мария Жесткова, учащаяся Детской школы искусств «Форте» города Тольятти;
- в номинации «Сольное народное пение» - Екатерина Михеева, студентка Самарского областного училища культуры и искусств;
- в номинации «Живопись» - Наиля Максутова, учащаяся Детской художественной школы № 3 Тольятти и Анастасия Маркина,учащаяся Детской художественной школы имени Г.Е. Зингера города Самара.