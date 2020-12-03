В Самаре завершается зимняя грузовая переправа до села Рождествено

В правительстве Самарской области объявили о закрытии грузоперевозок через Волгу в зимний период Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре начался сезон интенсивного ледообразования на реке Волга. В правительстве Самарской области сообщили о завершении грузовой переправы с Октябрьского спуска в село Рождествено.

- Для обеспечения транспортной доступности с. Рождествено оборудована и открыта временная дорога (зимник) от с. Шелехметь до урочища «Белые домики», - сообщили в пресс-службе правительства.

Что касается пассажиров, то переправа с Речного вокзала в Рождествено будет выполняться в зависимости от ледовой обстановки. Переправлять пассажиров могут как на водоизмещающих судах, так и судами на воздушной подушке.

Расписание движения можно уточнить на сайте: srpp63.ru или по телефону: 222-93-37, 891-701-14-221. Информацию по выполнению грузовых рейсов можно уточнить по тел. 8917-817-00-10.