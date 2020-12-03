Самарский ПГУТИ могут ликвидировать

Фото: ПГУТИ - официальный сайт

Поволжский государственный университет связи (ПГУТИ) могут ликвидировать в результате оптимизации отраслевых вузов России, сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн в своем твиттере.

- Подготовка к ликвидации всех отраслевых вузов, путем объединения с Московским техническим университетом связи и информатики началась по инициативе ранее упраздненной Россвязи. Это сделано для того, чтобы оптимизировать работу отраслевых вузов страны. Я категорически не согласен с данным решением, - написал в своем блоге Хинштейн.

Депутат объяснил свою позицию тем, что в условиях цифровизации, напротив, нужно расширять число специальностей в профильных высших учебных заведениях. А в объединении Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики и Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича с Московским техническим университетом связи и информатики депутат не видит ничего хорошего.

- Не будет аспирантуры, сократится профессорско-преподавательский состав и число студентов, их сейчас около 6 000, а все решения будут приниматься на уровне Москвы, - объяснил свою позицию депутат.

В Самаре состоялось заседание Совета ректоров вузов Самарской области, на котором было принято решение о сохранении университета связи. Все участники заседания проголосовали против объединения вузов.