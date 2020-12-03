В Новой Самаре завершат строительство школы до конца года

Елена Лапушкина посетила строящуюся школу в "Новой Самаре" Фото: администрация Самары

В администрации города Самара рассказали, что к концу этого года новая школа в Новой Самаре будет готова к встрече своих первых учеников. Мэр города Елена Лапушкина побывала на стройплощадке и лично убедилась, что строители сдадут объект до конца года.

- Подрядчик работает по графику, уже установлена вентиляция, электрика и системы дымоудаления. Школьные кабинеты после ремонта убирает нанятая клининговая служба, началась поставка мебели. Спортивный зал сейчас на стадии завершающих отделочных работ – наносится разметка на спортивные площадки. В скором времени будет готов и актовый зал, - сообщили в администрации города.

На территории вокруг здания будут располагаться футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадка, площадка для метания ядра и прыжков в длину. Вдоль школы планируется организовать беговую дорожку, а со стороны главного входа построят детскую площадку.

- До конца года строительство школы будет завершено, а уже в следующем году школьники микрорайона смогут посещать новое и комфортабельное образовательное учреждение, - сказала мэр Елена Лапушкина.

Школе присвоили номер 68, учреждение рассчитано на 1200 учащихся.