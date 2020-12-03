ОПГ из Самары обманули страховые организации на сумму свыше 15 миллионов рублей

Следственное управление МВД по Самарской области закончили расследование дело по махинациям в сфере автострахования. Как выяснилось, в период с 2014 по 2017 годы, 16 жителей Самарской области в возрасте от 28 до 51 года в составе ОПГ совершили серию инсценировок дорожно-транспортных происшествий и кражу автомобилей, чтобы обнанным путем получить страховую выплату.

- Следствием установлено 8 страховых организаций, которым нанесен ущерб на общую сумму свыше 15 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе МВД по Самарской области.

В настоящее время возбуждено 27 уголовных дел по статье 159.5 УК РФ Мошенничество в сфере страхования». Также сотрудники правоохранительных органов изъяли 5 дорогих автомобилей в счет возмещения ущерба, помимо этого злоумышленники добровольно возместили еще 400 тысяч рублей обманутым страховщикам.

Подозреваемый в организации преступной группы, мужчина 1981 года рождения в данный момент заключен под стражу, 9 обвиняемых находятся под подпиской о невыезде, а еще двух подозреваемых, которые скрылись на стадии расследования, объявили в федеральный розыск.