В Самарской области могут внедрить электронные рецепты

В Самарской области могут появиться электронные рецепты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил минздраву региона проработать возможность внедрения электронных рецептов.

Предложение ввести электронные рецепты прозвучало от жителей региона во время эфира на телеканале ВГТРК «Самара», когда губернатор отвечал на вопросы граждан.

Предполагается, что электронные рецепты можно будет получить дистанционно, без посещения поликлиники. Особенно актуальна такая система будет для больных с хроническими заболеваниями, которым лекарства нужны постоянно.

В условиях пандемии из-за распространения коронавируса электронные рецепты позволят исключить посещение поликлиник, испытывающих сейчас повышенную нагрузку.